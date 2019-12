Marcha: Grande Prémio “Carlos Amaral” em Celorico da Beira

A única prova de marcha atlética da Beira Interior realiza-se este sábado em Celorico da Beira.

O XXº Grande Prémio “Memorial Carlos Amaral” conta para o Campeonato Distrital da modalidade da Guarda e tem partida e chegada junto ao Jardim Parque Carlos Amaral. A organização é do município local e da Associação de Atletismo da Guarda, que prepararam um percurso urbano com um perímetro de 500 metros na Avenida da Corredoura. A prova é aberta à participação de atletas de todos os escalões etários, federados ou não, e presta tributo à memória do treinador Carlos Amaral, grande entusiasta e impulsionador desta modalidade desportiva na região.