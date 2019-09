Leixões trava Sp. Covilhã no Santos Pinto

A invencibilidade do Sp. Covilhã chegou ao fim no domingo, num jogo com final de nervos em que o Leixões soube aproveitar os erros dos serranos para ganhar 3-2. À quinta jornada, os comandados de Ricardo Soares foram alcançados pelo Farense na liderança da IIª Liga, ambos com 12 pontos.

A primeira parte da partida ficou marcada pelas cautelas das duas equipas, que evitaram correr riscos. Mesmo assim, os visitantes foram um pouco mais aguerridos, enquanto os locais protagonizaram as melhores ocasiões de golo. Aos 25’, Adriano Castanheira obrigou o guardião Stefanovic a intervir e, na recarga, Kukula, com a baliza à mercê, desperdiçou um golo quase feito. Seis minutos depois, num canto batido por Gilberto, Kukula cabeceou por cima. O Covilhã podia ter marcado já perto do intervalo, mas Vítor Bruno desviou o remate de fora da área de Mica Silva e a bola saiu rente ao poste. Pouco depois foi Adriano Castanheira que obrigou novamente Stefanovic a uma defesa apertada. O nulo ao intervalo penalizava os covilhanenses.

O segundo tempo foi completamente diferente. Desde logo porque o Leixões marcou cedo, aos 47’, pelo recém-entrado André Claro, e baralhou a estratégia do líder do campeonato. O golo tornou o jogo aberto, mais dinâmico e o Sp. Covilhã chegou à igualdade por Deivison aos 60’, assistido por Bonani. O encontro continuava intenso e a formação de Matosinhos voltou a adiantar-se sete minutos depois, num lance com muita gente na área. João Pedro, Brendon e Bura saltaram e a bola entrou, com o central nortenho a festejar. Os comandados de Ricardo Soares voltaram a reagir e aos 73’ Adriano Castanheira rematou de primeira de fora da área, em arco, e restabeleceu a igualdade.

O jogo decaiu com o aproximar do apito final, mas aos 86’ o Sp. Covilhã ficou reduzido a dez unidades devido à expulsão de Deivison, por acumulação de cartões amarelos. O Leixões soube aproveitar a inferioridade numérica da melhor forma e, aos 92’, sentenciou a partida com um golo de João Graça, outro jogador saído do banco. No minuto seguinte, os “leões da serra” reclamaram grande penalidade sobre Kukula, mas o árbitro João Pinto nada assinalou. No sábado, o Covilhã joga em Chaves, atual sexto classificado com 9 pontos. O início da partida ficou marcado pela entrega a Adriano Castanheira do troféu de melhor jogador de agosto da IIª Liga, tendo sido eleito pelos treinadores do campeonato.