Figueirense vence Supertaça da Beira Interior

Um golo bastou para o Figueirense, campeão distrital da AF Guarda, derrotar o Vitória de Sernache (de Cernache do Bonjardim, na Sertã), detentor do título da AF Castelo Branco, e vencer a Supertaça da Beira Interior.

O troféu foi disputado no sábado no estádio municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, onde as duas equipas foram cautelosas e mostraram algum entrosamento. As duas equipas vão disputar o Campeonato de Portugal, que começa dia 18. Na primeira jornada o Figueirense, que milita na série B, vai viajar até ao reduto do Valadares Gaia, enquanto o Sernache jogará na série C e recebe o Marinhense.