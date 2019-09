Figueirense soma quarto ponto

O Ginásio Figueirense somou mais um ponto no Campeonato de Portugal após empatar a uma bola, no domingo, na receção ao Sp. Espinho em jogo da quarta jornada.

O campeão distrital da Guarda sentiu muitas dificuldades para contrariar os “tigres” da Costa de Prata, que, não fazendo um grande jogo, colocaram-se em vantagem aos 16’ com um golo de Nathan. Os figueirenses tentaram reagir e protagonizaram algumas jogadas de perigo, mas sem consequências porque os visitantes recuaram no terreno com o objetivo de gerir o resultado e ripostaram sempre que possível em contra-ataque. Os locais passaram a assumir o comando do encontro e continuaram a pressionar o último reduto do Espinho sem, no entanto, tirar benefício dessa superioridade. O golo do empate surgiu aos 83’, por João Pimentel, que tinha entrado seis minutos antes.

Estava feito o resultado final que garantiu ao Figueirense o quarto ponto na série B, onde ocupa o 12º lugar da geral em igualdade pontual com o Valadares Gaia, Gondomar e Vila Real. O treinador Jorge Cardoso fez jogar Gonçalo Carmelo, Ivan Buha, Tomás Piedade, Demétrio Carvalho, Bubacar Sidibé (João Abrantes, 46’), Octávio Silva, Ludgero, Milton Neri (Copas, 46’), Jonathan (João Pimentel, 77’), Fábio Pina e Kojo. Este domingo a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo viaja até ao concelho de Vila Nova de Gaia para defrontar o Canelas, atual nono classificado com 5 pontos.