Covilhã derrotado pelo Porto B

Após quatro vitórias os “Leões da Serra” voltaram a ser derrotados.

A partida disputada hoje frente ao Porto B terminou com uma vitória de 4-2 para os nortenhos, que jogavam em casa.

Os dragões inauguraram o marcador aos 31 minutos, com um golo marcado pelo central Landis. O resultado foi igualado por Deivision, numa resposta acertada dos serranos. Na segunda parte Fomakwang e Sousa subiram a parada, ao marcar o segundo e terceiro golos do Porto. Rodrigo António, saído do banco, reduziu a diferença para 3-2 aos 62 minutos. Menos de dez minutos depois Landis foi expulso por derrubar Deivision na área. O penálti foi marcado por Gilberto que atirou ao lado e desperdiçou a oportunidade de igualar o resultado. No último minuto o Porto B conseguiu ainda aumentar a vantagem com um golo de Vieira, terminando a prova com 4-2.

O Sporting da Covilhã mantém-se na quarta posição da II Liga, com o Farense a liderar a tabela com nove pontos de vantagem.