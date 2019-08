Ciclismo: Juniores à prova no distrito da Guarda

A 14ª edição da Volta a Portugal de Juniores vai para a estrada esta quinta-feira, com o prólogo na Guarda, e termina no domingo após três etapas no distrito.

O pelotão conta com 167 corredores, em representação de 25 equipas, das quais 19 são portuguesas, quatro espanholas, uma belga e outra colombiana. Os ciclistas entram em prova esta tarde, a partir das 16 horas, num contrarrelógio individual de 5,6 quilómetros na cidade mais alta – pelo que o trânsito estará muito condicionado no centro da Guarda. A primeira etapa em linha terá lugar na sexta-feira, entre Celorico da Beira e a Mêda (118,2 quilómetros). No sábado, o pelotão partirá de Figueira de Castelo Rodrigo rumo ao Sabugal (130 quilómetros) e vai enfrentar um prémio de montanha de segunda categoria, a 8.300 metros da chegada. A etapa-rainha e última da Volta dos juniores corre-se no domingo e ligará Fornos de Algodres a Seia. Serão 112,1 quilómetros de grande exigência, pois o percurso tem seis prémios de montanha, o último coincidente com a chegada. A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo.