Atletismo: Inês Monteiro e Paulo Gomes ganham em casa

Inês Monteiro (Sporting) e Paulo Gomes (GDC Guilhovai) venceram no domingo as corridas principais do 43º Grande Prémio de Atletismo “Cidade da Guarda”, que teve lugar na zona da Estação.

Em femininos, a guardense terminou os 10.500 metros do percurso em 40m45s, com a segunda classificada, D’Jamila Tavares (ADR Água de Pena), a cortar meta 23 segundos depois. A veterana Vanda Ribeiro (individual) foi terceira com o tempo de 43m42s. Em masculinos, o atleta celoricense cumpriu a mesma distância em 33m50s e ganhou com 40 segundos de vantagem sobre Cristiano Pereira (CP Mangualde), que cortou a meta em 34m30s. O pódio ficou completo com Tiago Machado, também da Casa do Povo de Mangualde, que finalizou com o tempo de 36m02s. O grande prémio contou com a participação de 166 atletas e teve organização da Associação de Atletismo da Guarda, com o apoio do município e fez parte do programa comemorativo dos 820 anos da cidade mais alta. Nos restantes escalões etários ganharam Raquel Pires (Núcleo Sportinguista da Guarda) e Helder Dias (NS “Leões da Floresta”, Vilar Formoso) em benjamins A; Núria Pires (NS Guarda) e Igor Gomes (GDC Guilhovai) em benjamins B; e Ana Albuquerque (CP Mangualde) e Martin Nunes (CU Idanhense) em infantis.

Nos iniciados venceram Carlota Almeida (NS Concelho do Sabugal) e Mário Vicente (CA Seia), enquanto nos juvenis os mais rápidos foram Mariana Nunes (CU Idanhense) e Rúben Venâncio (Penta Clube Covilhã). Os juniores competiram na corrida dos absolutos, com o melhor do escalão a ser Rafael Canaria (CU Idanhense) com um sétimo lugar da geral. Nos veteranos, José Silva (Maratona Vila Chã, Seia) venceu em M45 e o colega de equipa Alberto Mendes foi o primeiro em M55.