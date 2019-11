António Correia é campeão nacional na Fórmula Ford

No seu ano de estreia, António Correia sagrou-se campeão nacional da Fórmula Ford Portugal nos monolugares da categoria FunSpeed. O fundanense conquistou o título no último fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Ao volante de um novo carro, o jovem de 17 anos venceu as duas corridas no traçado de Portimão e confirmou o seu potencial em pista. No sábado, António Correia foi mais rápido que António Almeida e Aslam Jamal, segundo e terceiro classificados respetivamente. No domingo, o fundanense voltou a vencer, mas no segundo posto surgiu Rosário Sottomayor, com Aslam Jamal a fechar novamente o pódio. «Este é, sem dúvida, o melhor desfecho possível para a minha primeira época nos automóveis», disse o jovem piloto. A época de Fórmula Ford Portugal 2019 terminou em Portimão, uma vez que o promotor da competição cancelou a realização da última prova do calendário nacional da FPAK, que estava prevista para o Circuito do Estoril.