Amaro Teixeira é vice-campeão nacional de marcha nos 50 quilómetros

Amaro Teixeira (CA Seia) sagrou-se vice-campeão nacional de marcha na distância de 50 quilómetros, na prova realizada no passado dia 26 de janeiro, em Porto de Mós.

O atleta terminou em 5h20m05s, a mais de 38 minutos do novo campeão, Manuel Marques (CF Oliveira do Douro). Apenas três marchadores cortaram a meta, sendo o primeiro a fazê-lo o húngaro David Tokodi.

O clube de Seia conseguiu mais outra medalha nos 35 quilómetros, com Rui Coelho a terminar na terceira posição. A título foi para João Vieira (Sporting), que dominou a prova e cumpriu a distância em 2h42m06s, menos três minutos que o segundo classificado, Hélder Santos (Leiria Marcha Atlética). O marchador do CA Seia completou o pódio com a marca de 2h47m10s.