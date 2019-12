“Vaccearte” no Museu do Côa

A 10ª edição da exposição Vaccearte – Arte contemporânea de inspiração Vaccea, foi ontem inaugurada no Museu do Côa no âmbito do programa comemorativo 21º aniversário da inscrição de Arte Rupestre do Vale do Côa na Lista do Património Mundial da UNESCO.

A mostra, que resulta de uma iniciativa do Centro de Estudios Vacceos da Universidade de Valladolid, tem como mote “Excisão em claro-escuro. Luzes e sombras. Arqueologia, etnografia e arte”.

A exposição reúne 38 obras de arte contemporânea às quais se juntam cerca de meia centena de réplicas “vacceas” preparadas por 37 artistas espanhóis e portugueses, além de peças etnográficas originais da coleção José Ramón Cid de Ciudad Rodrigo.

Até 8 de março as obras estarão expostas no Museu do Côa e podem ser visitadas de terça a domingo, entre as 9h e as 17h30. Nos últimos dias, em março, o horário alarga-se até às 18 horas.