O Hard Raia está de regresso ao Sabugal no sábado com cinco bandas rock, metal e thrash/ death metal a atuarem no pavilhão da Junta de Freguesia. O evento é organizado pela Associação Vozes do Côa e conta com a participação dos grupos Trinta e Um, Mass Disorder, Crab Monsters, BAD e Deus t’Acuda. A entrada é livre.