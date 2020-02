Inscrições abertas para concurso de bandas da Festa do Avante

Encontram-se abertas as inscrições para a 23ª edição do concurso de bandas para o palco Novos Valores da próxima Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, Seixal.

O concurso vai contar com a participação de centenas de jovens músicos e as eliminatórias vão decorrer de norte a sul do país. Os grupos vencedores terão a oportunidade de atuar na icónica festa do PCP, que terá lugar de 4 a 6 de setembro. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Juventude Comunista Portuguesa.