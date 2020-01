Flávio Torres & Os Canalhas no TMG

O pop/folk de Flávio Torres regressa à Guarda esta sexta-feira (22 horas). Depois de “Canções de Bolso” e “Canalha”, o cantautor apresenta novos temas no café-concerto do TMG (22 horas) que servem como depósitos de energia e vivências.

As novas músicas serão editadas em singles brevemente, numa forma de completar o trabalho de longa duração produzido por Bernardo Barata, dos Diabo na Cruz. O compositor será acompanhado em palco pelos músicos Samuel Inácio (bateria), Helder Ramos (baixo e teclado) Edgar Petejo (guitarra elétrica) e Tiago Pereira (percussões). O mote das canções é uma «supernova em explosão de sentimentos universais», antecipa o TMG, que descreve o concerto como um «apelo à igualdade, paz interior e amor». Os temas das canções de Flávio Torres abordam os problemas sociais da atualidade e temas clássicos como o amor, a solidão ou o desespero, mas têm sempre um cunho interventivo e vontade de entender melhor o mundo que nos rodeia. O espetáculo tem entrada livre.