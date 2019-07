Filarmóniko reúne jovens músicos no Fundão

O Encontro de Jovens Músicos Filarmónicos – Filarmóniko decorre durante a próxima semana no Fundão.

A organização é do município e consiste num estágio de cinco dias, a partir de segunda-feira, dirigido a jovens de bandas filarmónicas com o objetivo de aumentar e consolidar os conhecimentos musicais dos participantes e preparar um repertório para apresentar no final do estágio. As inscrições terminam esta sexta-feira e podem ser realizadas através dos contactos telefónicos 275 774 052 ou 275 773 032 e do email gabcultural.cmfundao@gmail.com.