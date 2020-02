Desenhos de memória no Museu de Lanifícios

A partir de amanhã está patente no Museu dos Lanifícios, na Covilhã, a exposição “Desenhos da Vida”.

A mostra resulta do projeto “Mapas – Desenhos da Vida”, que compreende a investigação, seleção e recolha das memórias das pessoas seniores, de acordo com a organização, a cargo do Museu de Lanifícios e da Associação Luzlinar, no âmbito do Projecto Pontes. O objetivo é convidar pessoas de idades mais avançadas a «desenhar de memória, recordações de histórias, objetos ou ambientes vividos», para assim «estimular nos participantes a ativação da memória de uma geração que nunca se exprimiu através do desenho». Durante a sessão de abertura a organização irá dar a conhecer os arquivos do projeto iniciado em 2008, em Vila Franca das Naves (Trancoso), além de incluir também desenhos realizados em Caria nove anos depois. Patente até 19 de abril, a exposição inclui ainda dois filmes concretizados no âmbito das duas atividades.