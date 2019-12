Concerto do ensemble Tesseract – DME no domingo em Seia

O ensemble Tesseract – DME atua este domingo (17 horas) na Casa Municipal da Cultura de Seia.

O grupo constituído por Pedro Rodrigues (guitarra), Monika Streitová (flauta transversal), Ana Cláudia Assis (piano), Miguel Rocha (violoncelo) e Carlos Silva (clarinete) vai interpretar obras de compositores da atualidade, como Isabel Soveral, Jaime Reis, João Pedro Oliveira e Michal Rataj. O recital acontece no âmbito do Festival DME – Dias de Música Eletroacústica. Já na segunda-feira terá lugar, também na sala senense, a final do concurso “Nano Músicos Eletroacústicos 2019”, reservado a alunos compositores do ensino artístico especializado e ensino profissional até aos 23 anos. O júri integra os compositores João Pedro Oliveira e Jaime Reis. No final haverá novo concerto do ensemble Tesseract-DME.