Aquilo Teatro tem candidaturas abertas para bolsa de apoio às artes plásticas

O Aquilo Teatro, sediado na Guarda, tem a decorrer até ao final de novembro o período de candidaturas à bolsa de apoio às artes plásticas “Bolsei-Arte”.

Trata-se de um programa de apoio à experimentação artística, promovido em parceria com a empresa O2S- Engenharia e Construção, Lda, que contempla a atribuição de um total de 1.000 euros, apoio logístico e consultoria de produção, repartido por dois projetos.

Segundo o Aquilo, o programa é dirigido a jovens artistas emergentes, independentes e residentes no concelho da Guarda, com idades compreendidas entre os 15 e 30 anos, que queiram desenvolver projetos/ ideias de investigação e experimentação nas áreas de pintura, escultura, instalação e performance.

«A “Bolsei-Arte” tem como objetivo principal proporcionar condições para que os jovens artistas criem projetos inovadores, através da investigação e da livre experimentação artística contemporânea», adiantam os promotores. Mais informações e obtenção do regulamento através do telefone 961 431 653 ou do email aquiloteatro@gmail.com .

Os projetos serão selecionados até 30 de dezembro e deverão ser desenvolvidos de janeiro a março de 2020. Posteriormente, os resultados terão que ser apresentados em abril.