Munícipes da Guarda com prazo alargado para pagar a água

A autarquia guardense anunciou hoje, através de comunicado, que «os consumidores de água e utentes de saneamento e resíduos sólidos do concelho da Guarda vão ter um prazo mais alargado para o pagamento das suas faturas». A medida surge devido à «situação epidémica provocada pelo COVID-19 e tendo em conta a perigosidade de contaminação com as saídas à rua dos cidadãos e o perigo de contágio com o manuseamento de terminais de pagamento automático».

Assim, as faturas emitidas «cuja data de pagamento deveria ocorrer até 24 de março de 2020» poderão agora ser pagas até «dia 31 de maio do presente ano», segundo a mesma nota.

«Também as faturas a emitir durante o período de contingência, passam a ter um prazo de pagamento de 90 dias, conforme constará na respetiva fatura», informa ainda a autarquia.