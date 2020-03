UBI: Aulas presenciais suspensas na Faculdade Ciências da Saúde

As «atividades letivas de tipo presencial, incluindo aulas teóricas e práticas, estágios clínicos e avaliações, do curso de Medicina» da Universidade da Beira Interior foram suspensas no período entre 10 e 22 de março. Em causa estão medidas de prevenção face ao aumento de casos confirmados do novo coronavírus (59 até ao momento).

Em comunicado o MedUBI – Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior, esclarece que a decisão da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior «está sujeita a reavaliações periódicas» e será «implementado um regime de aulas à distância, de acordo com os recursos humanos disponíveis, não havendo ainda conhecimento

da sua data de início». No que respeita às avaliações já calendarizadas, algumas serão realizadas em regime não presencial, outras estão suspensas, havendo ainda casos a aguardar confirmação.

Recorde-se que esta segunda-feira o Conselho Nacional de Escolas Médicas tinha alertado para a necessidade do fecho temporário das faculdades de medicina nacionais.