Seia: autarquia encerra mercado municipal e equipamentos culturais e desportivos

O Município de Seia juntou-se à lista de autarquias que acionaram os seus planos de contigência face ao surto no novo coronavírus. Através de comunicado a autarquia informa que ativou o plano de contingência e suspendeu todas as atividades organizadas pela Câmara Maunicipal. A autarquia determinou «igualmente o encerramento temporário ao público dos equipamentos culturais e desportivos sob sua gestão, assim como do Mercado Municipal», lê-se numa nota publicada nas redes sociais.

Os serviços no edifício dos Paços do Concelho «manter-se-ão abertos ao público, durante o horário normal de expediente, e toda a estrutura municipal se encontrará funcional e operacional».

A medida entrou em vigor esta quarta-feirae prolonga-se até 5 de abril, sendo «avaliada acordo com a evolução da pandemia e as orientações emanadas pelo Governo e autoridades de saúde».