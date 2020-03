Portugal e Espanha vão discutir o restabelecimento de controlos fronteiriços por causa do coronavírus

O primeiro-ministro António Costa vai discutir com Pedro Sánchez, chefe do Governo espanhol, a possibilidade de estabelecer controlos fronteiriços entre os dois países devido à pandemia do coronavírus, anunciou este sábado o gabinete do chefe do Executivo português.

A reunião por teleconferência terá lugar no domingo e servirá para preparar outra reunião, também por videoconferência, a realizar na segunda-feira entre os ministros da Administração Interna e da Saúde de Portugal e Espanha para decidirem sobre o eventual encerramento das fronteiras terrestres. Nesse dia os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia vão também definir «medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas» da União, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro divulgado este sábado.

O INTERIOR falou com Santinho Pacheco, deputado do PS eleito pelo círculo da Guarda, que confirmou ter manifestado ao Governo a sua «preocupação por, na fronteira de Vilar Formoso, continuarem a entrar camiões originários de toda a Europa sem qualquer controlo ou monitorização». Entretanto, o gabinete de António Costa garantiu, em comunicado, que a GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) estão a realizar neste fim de semana «ações pontuais de controlo da fronteira terrestre» com Espanha devido ao surto de Covid-19.

O documento não adianta mais pormenores nem os locais onde serão feitas estas «ações pontuais» entre os dois países. Este sábado registou-se a segunda morte por Covid-19 em Salamanca, enquanto em Portugal já foram confirmados 169 casos e 1.704 suspeitos de infeção por coronavírus. São mais 57 pessoas cuja infeção foi confirmada nas últimas 24 horas, o valor mais elevado desde a chegada da pandemia a Portugal. Não há mortes a registar, mas dos 114 doentes internados há 10 em Unidades de Cuidados Intensivos, anunciou a Direção-Geral da Saúde.