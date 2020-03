Pinhel encerra piscina e ginásio municipais e suspende eventos culturais

O município de Pinhel ativou o Plano de Contingência como forma de prevenção face ao novo Coronavírus, cujo surto foi esta tarde classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

Em comunicado a autarquia de Pinhel informa que «decidiu desde já pôr em prática algumas medidas de prevenção, entre as quais o encerramento de equipamentos públicos e a suspensão de atividades».

Na lista de medidas anunciadas «por tempo indeterminado» inclui-se o encerramento da Piscina Municipal e ginásio do Pavilhão Multiusos, a «suspensão das atividades da Academia de Música de Pinhel a partir de amanhã, dia 12 de março de 2020» e o adiamento de diversas atividades culturais, entre as quais sessões de cinema, a iniciativa “Aldeias em Festa”, exibição de peças de teatro, o Encontro de Poesia de Pinhel, a Caminhada da Primavera e ainda as iniciativas “Museu à Noite” e “Caminhadas com História”.

Além disso é anunciado o «adiamento / cancelamento de atividades com mais de 100 pessoas em espaços fechados, e com mais de 1000 pessoas em espaços abertos».

A autarquia também «aconselha outras entidades a não organizarem atividades com as características acima mencionadas, sendo que atividades que estejam sujeitas a licenciamento por parte da autarquia deverão obedecer às mesmas condicionantes», lê-se na mesma nota.

Estão neste momento confirmados 59 casos de Covid-19 em Portugal. Há 83 pessoas à espera de resultados das análises. Estão ainda 3066 pessoas em vigilância — por possibilidade de contacto com doentes infetados — e há 471 casos suspeitos.

De acordo com a última contagem o coronavírus já foi detado em 121 países, tendo contagiado mais 122 mil pessoas.