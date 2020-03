Manteigas reduz para metade faturas da água, saneamento e resíduos a munícipes e empresas

A autarquia de Manteigas informou, numa nota enviada às redações que o «Executivo Camarário decidiu hoje (18-03-2020), por unanimidade, aplicar uma redução de 50% nas faturas da água, saneamento e resíduos de todos os munícipes e empresas sediadas do concelho de Manteigas, no que respeita aos meses de março, abril e maio de 2020».

A medida surge «no quadro da pandemia epidemiológica mundial» e reflete a precoupação do município em «conter as possíveis linhas de contágio, designadamente através do reforço dos cuidados de higiene pessoal (lavagem frequente das mãos, cara e corpo em geral)».

Com esta redução, a autarquia manteiguense pretende também «diminuir o impacto e as dificuldades financeiras decorrentes do abrandamento da atividade económica» enfrentadas pelos cidadãos e empresas do concelho.