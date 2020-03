João Casteleiro explica as mudanças nos serviços de urgência do CHUCB (com vídeo)

João Casteleiro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) alerta para o grande número de solitações de informação feitas diariamente ao Centro Hospitalar. Num vídeo enviado esta manhã às redações, e publicado nas redes sociais do CHUCB, o responsável alerta que «tem de haver sensatez» na informação que é transmitida pelas entidades de saúde, pelo facto de estas terem necessidade de «se concentrarem» no trabalho relativo à prestação de cuidados médicos. Não obstante, ressalva que «temos alterações que são feitas no dia a dia, e essas é que é importante a população conhecer». Assim, das mudanças feitas ao Plano de Contigência para a Covid-19, João Casteleiro destaca que:

-A Urgência geral fica reservada «ao Covid-19 e síndromes respiratórios»;

-A Urgência Pediátrica «passa a ser a Urgência Geral», com excepção dos dois casos referidos acima;

-A Urgência ginecológica e obstétrica mantém-se, e fica aliada aos serviços de urgência pediátrica (que passam a ser prestados no mesmo local)

«Todas estas indicações serão dadas por um grupo de médicos e alunos do sexto ano [do curso de medicina] que vão orientar as pessoas que entram no hospital», diz João Casteleiro.

O responsável ressalva ainda que haverá um contentor «no início da área da urgência» onde essas informações serão veiculadas.

«Todos os doentes, que na triagem, foram considerados verdes, azuis ou brancos – que são as situações não urgentes – serão encaminhados para os centros de saúde respetivos», nomeadamente os centros da Covilhã, Fundão, Tortosendo, Teixoso e Belmonte. Estes irão funcionar «todos os dias, de segunda à sexta, das 8 às 20 [horas]». No caso de Belmonte, haverá também atendimento durante o fim de semana, entre as 8 e as 13 horas.

Relativamente aos fins de semana, o Presidente do Conselho de Administração explica que, para colmatar os casos dos Centros de saúde que estão fechados, haverá um médico de medicina geral e familiar disponível no Centro Hospitalar, aos sábados e domingos, entre as 8 e as 20 horas.

«Todas as informações estão a ser dadas diariamente pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo», alerta João Casteleiro, que ressalva que «a nós compete-nos dar informações à nossa população e facilitar-lhes a vida, para que nós também tenhamos o nosso trabalho facilitado».

Veja o vídeo: