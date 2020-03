IPG ativou Plano de Contigência face ao novo Coronavírus

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) ativou ontem o Plano de Contingência de forma a prevenir e controlar a propagação do surto provocado pelo novo coronavírus.

«A atual situação de saúde em Portugal relacionada com a infeção por COVID-19, exige uma convergência de esforços para sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção promotoras da redução do risco de transmissão», lê-se no site da instituição de ensino.

Do documento relativo ao plano – disponível no site do IPG – é definida a organização de atividades e serviços mínimos, as áreas de isolamento (em caso de suspeitas de contágio) e reforçadas as práticas de limpeza e higienização de espaços.