Fundão: espaços municipais encerrados até ao fim do mês

O Município do Fundão anunciou esta tarde, através de comunicado, que «no seguimento da declaração da Organização Mundial de Saúde, que elevou o COVID-19 ao estado de Pandemia» irá proceder ao encerramento ao público «das Piscinas Municipais Cobertas, Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, Museu Arqueológico Municipal, A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, Espaço Empresa, Postos de Turismo, Casas Temáticas nos diferentes pontos do concelho», até ao final do mês de março.

Na nota, a autarquia informa ainda que «suspenderá todos os programas turísticos ligados às Cerejeiras em Flor até dia 31 de março e o atendimento ao público ficará condicionado a serviços reduzidos». Também «todos os jogos desportivos realizados nos equipamentos desportivos da autarquia só poderão ocorrer à porta fechada». Também as atividades de âmbito religioso “Quadragésima” ficarão canceladas, assim como todas as atividades organizadas pelo município que seriam realizadas nos locais referidos. No comunicado é ainda mencionado o espetáculo de humor Hugo Sousa – que estava previsto para dia 20 de março – que será adiado para data a agendar.

As medidas entram em vigor a partir de amanhã, estando sujeitas a «reavalição»