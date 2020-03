Feira Ibérica de Turismo adiada devido ao coronavírus

A Câmara da Guarda anunciou esta segunda-feira que decidiu adiar a Feira Ibérica de Turismo (FIT) para «junho ou julho».

A medida foi revelada na reunião quinzenal do executivo pelo presidente Carlos Chaves Monteiro, que justificou o adiamento com a epidemia do coronavírus e a «recomendação» da Direção-Geral de Saúde (DGS). Recorde-se que a FIT estava prevista decorrer de 30 de abril a 3 de maio no Parque Urbano do Rio Diz e tinha Cuba como país convidado e Ávila como destino espanhol convidado.