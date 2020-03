Espetáculos em salas com mais de cem pessoas cancelados nos municípios da região

Os espetáculos em salas com mais de cem pessoas vão ser cancelados nos municípios das Beiras e Serra da Estrela, apurou O INTERIOR. A decisão foi tomada pela Comunidade Intermunicipal (CIMBSE), que reuniu esta terça-feira em Pinhel.

A medida surge como forma de prevenção face ao aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal. Os municípios de Seia, Gouveia, Pinhel, Fornos de Algodres e Belmonte já tinham anunciado a ativação dos planos de contingência. As autarquias de Celorico da Beira e Mêda foram as primeiras a anunciar a medida nas suas páginas de Facebook. No caso de Celorico da Beira foi confirmada ainda na terça-feira a suspensão de «todos os eventos públicos» promovidos pelo município «abertos ou contendo públicos externos ao universo municipal, o que inclui eventos ou espetáculos em equipamentos municipais». Nesse sentido, foi adiado o baile de finalistas da escola secundária local. «A decisão de suspensão de eventos terá efeito por tempo indeterminado, dependendo da atualização de informação das autoridades competentes», refere o município.

Já no caso da Mêda é referido, além das medidas previstas no plano de contingência, o «cancelamento de todos os eventos promovidos pelo município, abertos ou contendo públicos externos ao universo municipal, o que inclui espetáculos em equipamentos municipais como a Casa da Cultura ou outros. Esta medida inclui cancelamento das emissões de cinema nos dias 20, 21, 27 e 28 de março, bem como o adiamento do baile de finalistas anteriormente agendado para 14 de março», o «encerramento do Complexo Desportivo Municipal e o cancelamento de atividades desportivas promovidas no âmbito do município em recintos fechados».

Tmabém as iniciativas da Academia Sénior e do Centro de Formação Musical da Mêda ficarão suspensas. O Parque de Campismo, Posto de Turismo da Mêda e de Marialva vão encerrar. «As medidas têm efeito imediato», segundo o município. Locais de atendimento ao público municipais vão manter-se em funcionamento, com reforço dos balcões virtuais. Feiras e mercados mantêm-se.