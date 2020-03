Covilhã: espaços noturnos anunciam fecho de portas por tempo indeterminado

Alguns dos espaços noturnos da cidade da Covilhã – habitualmente frequentados por jovens estudantes e alunos da UBI – anunciaram hoje nas suas páginas de redes sociais o fecho de portas por tempo indeterminado.

Seguindo as indicações da Direção-Geral de Saúde o “ArtBarô”, localizado na Rua Comendador Campos Melo (Rua Direita) anunciou que «decidimos fechar até novo conselho da OMS» sendo «as festas marcadas a seu tempo reagendadas».

A discoteca “Ex-libris Club” informou o cancelamento do programa previsto para esta noite e informou que as portas vão estar fechadas «até novas indicações por parte da Direção Geral de Saúde». «Lamentamos o sucedido, mas perante esta situação, consideramos ser a forma mais indicada de agir para o bem-estar de todos», lê-se no comunicado publicado esta tarde nas redes sociais.

Já a “Companhia Club” refere, também na página de Facebook, que «dadas as nossas responsabilidades institucionais e de cidadania, esta semana optámos por fechar a porta a uma possível via de propagação do vírus covid-19».

Todos os estabelecimentos deixam ainda apelos à «responsabilidade» individual e à necessidade de respeitar as indicações de saúde pública.