Covid-19: Museu do Côa encerrado até ao fim do mês

O Museu do Côa informou ontem, através de comunicado, que «o Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque deliberou, por unanimidade» encerrar o Museu do Côa «ao público a partir da próxima segunda-feira e até dia 31 de março».

Na nota lê-se ainda que ficarão suspensas «as visitas ao Parque Arqueológico do Vale do Côa» durante o mesmo período. A decisão surge face ao aumento constante do número de casos do novo coronavírus e às «medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemológica» anunciadas pelo Governo.