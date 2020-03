Covid-19: Fornos de Algodres cancela Feira Do Queijo

A autarquia de Fornos de Algodres anunciou esta tarde o cancelamento do certame agendado para os dias 20, 21 e 22 de março. Em causa estão as medidas de contenção adoptadas pelo município para prevenção da propagação do novo coronavírus.

Num edital publicado pelo município é referida a adoção de um plano de contingência municipal, o adiamento do seminário ambiental e a suspensão das ações de envelhecimento ativo até ao final do mês de março. Também a piscina municipal ficará fechada durante o mesmo período e o projeto “Férias Desportivas”(previsto durante as férias da páscoa), ficará suspenso. A Feira quinzenal e o “mercadinho” de produtos locais não vai realizar-se durante o mês de março.