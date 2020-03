Covid-19: Autarquia de Gouveia deixa de cobrar fatura da água, saneamento e resíduos a «consumidores desprotegidos»

O Município de Gouveia anunciou esta tarde que decidiu efetuar uma «redução em 100% da fatura da água, saneamento e resíduos para os “consumidores protegidos”», que incluem «pessoas singulares e reformados, que aufiram um rendimento mensal igual ou inferior ao salário minino nacional, e jovens com idade até 25 anos, nos termos do Regulamento Municipal de Taxas, Tarifas e outras receitas».

A decisão surge devido ao impacto do surto «na saúde pública mas também na economia».

Está também definida uma «redução em 50 % da fatura da água, saneamento e resíduos para todos os munícipes e empresas do concelho», segundo a nota publicada pela autarquia.

Com esta redução, a Câmara Municipal espera «incentivar todos os munícipes a adotar, ainda com maior frequência, os cuidados de higiene pessoal, que se revelam essenciais ao combate ao COVID-19, como a lavagem frequentemente das mãos, cara e corpo, em geral».

«Queremos também apoiar os munícipes e empresas do concelho perante as dificuldades financeiras, que se preveem decorrer do abrandamento da atividade económica no concelho e no país», lê-se ainda na mesma nota.