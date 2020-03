Coronavírus: UBI ativa plano de contingência

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou esta manhã um plano de contingência para lidar com potenciais casos de infeção com o coronavírus COVID-19.

O documento define os procedimentos a levar a cabo quando se verifiquem suspeitas de pessoas infetadas no seio da comunidade académica, apesar de não haver registo de infetados na UBI. O documento indica as pessoas a quem se devem dirigir, os locais e as condições dos espaços para onde serão encaminhados os potencialmente infetados. Estão definidas 12 salas em todas as faculdades e serviços da UBI, para servir de apoio a quem necessitar de isolamento. O plano dirige-se a «alunos, docentes, investigadores e colaboradores, assim que sintam sintomas de infeção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade em respirar, a somar a terem estado em locais onde se verifiquem casos de COVID-19», explica a UBI.

«A academia irá articular todas as suas faculdades e serviços, de acordo com as diretrizes das entidades de saúde pública, com o objetivo de dar a resposta adequada em termos de segurança, caso venham a existir suspeitas da existência de infetados, algo que ainda não se verificou no seio da comunidade universitária», lê-se no comunicado divulgado pela universidade.

Numa altura em que os casos de infeção na zona norte do país estão a aumentar, a UBI apela ainda a que «os estudantes residentes nos concelhos de Lousada e Felgueiras não se desloquem à Universidade, se tiverem estado nas suas zonas de origem, nas últimas semanas». No caso de ser necessária a quarentena, estes alunos poderão ter acesso aos exames de Época Especial ou à possibilidade de assistirem às aulas a partir de casa. «Quanto ao possível impedimento dos funcionários cumprirem as suas funções, estes terão direito à remuneração na totalidade», lê-se na mesma nota.

Estão a ser canceladas algumas iniciativas que estavam agendadas para as instalações da universidade.