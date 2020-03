AAUBI adia Semana Académica devido ao Covid-19

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior anunciou hoje o adiamento da Semana Académica.

«Devido à evolução do COVID-19 e tendo em atenção as mais recentes orientações da DGS, informamos que a Semana Académica que se iria realizar nos dias 25 a 28 de março será adiada até se verificarem as condições de segurança e de saúde pública necessárias», lê-se no comunicado divulgado pela associação que já tinha suspendido a venda de bilhetes para o evento que estava previsto realizar-se no Pavilhão da ANIL, na Covilhã.

A decisão do adiamento foi tomada «pela Direção da AAUBI, após reunir com a Reitoria» da universidade.

A nova data do evento académico não foi anunciada, sendo remetida para «quando se encontrem reunidas as condições de segurança e saúde pública».