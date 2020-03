Coronavírus: CHUCB limita visitas a doentes como forma de prevenção

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira vai adoptar medidas preventivas relativamente à propagação do novo Coronavírus (Covid-19).

Em comunicado enviado às redações, o CHUCB anuncia que, no âmbito do Plano de Contingência alterou os acessos e horários das visitas. Desta forma cada doente só poderá receber uma visita por dia em cada período, independentemente da especialidade onde se encontre em tratamento. Além disso, o horário de visitas fica restringido aos períodos entre as 15 e as 16 horas e entre as 19 e as 19h30.

Outra precaução é o impedimento da visita, caso haja motivo para alarme: «Se um visitante apresentar sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre, tosse ou espirros) não pode realizar a visita», de acordo com o Centro Hospitalar.

Estão também «interditas as deslocações dos doentes internados aos bares, quiosque e hall de entrada, devendo os mesmos permanecer nos serviços».

Nos serviços de urgência os menores observados poderão ter a presença de um só acompanhante. O refeitório e bares do hospital devem ser da exclusiva utilização dos profissionais do mesmo.