As projeções do ICS/ISCTE para a SIC e EXPRESSO apontam para uma abstenção recorde entre 47,5 por cento e 51,5 por cento. A projeção da Universidade Católica para a RTP apresenta uma margem mais larga entre 44% e os 49%. A contagem de votos já começou, desde que as urnas de voto encerraram às 19 horas. E se houver a confirmação das expetativas mais pessimistas poderá haver um recorde de abstenção em eleições legislativas em Portugal.