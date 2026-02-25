768 atletas participaram no Foz Côa Douro Trail Adventure

Milly Brito (Emicela Team Cabo Verde), João Ferreira (Airorun) e Nelson Correia (Emicela Team Cabo Verde) foram os grandes vencedores do Foz Côa Douro Trail Adventure, que decorreu no fim de semana.

Integrada na Festa da Amendoeira em Flor, a prova consistiu em três distâncias e numa caminhada de 6 quilómetros pelos trilhos e caminhos do Alto Douro Vinhateiro. No trail de 44 quilómetros ganharam o cabo-verdiano Milly Brito (4h15m07s) e Paula Barbosa, da EDV – Viana Trail (5h08m57s). Na distância de 31 quilómetros os mais rápidos foram João Ferreira (2h15m54s) e Patrícia Carreira, do CD de Espite (2h52m32s). Por último, na corrida de 15 quilómetros, os primeiros a cortar a meta foram Nelson Correia (1h16m07s) e Célia Amaro, da Serra d’Aire Trail Team (1h37m52s). Participaram 768 atletas de 18 países, numa organização da Carlos Sá Nature Events, com o apoio do município de Vila Nova de Foz Côa.