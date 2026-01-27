Ponte do Bogalhal (Pinhel) fechada ao trânsito devido ao risco de submersão

A Câmara Municipal de Pinhel fechou esta terça-feira o trânsito na Ponte do Bogalhal devido «ao risco iminente de submersão» pela ribeira de Pêga, na sequência de previsão de continuidade de chuva intensa.

«O município de Pinhel informa que, devido à forte precipitação que se tem registado e à previsão de continuidade de chuva intensa, a Ponte do Bogalhal encontra-se atualmente com o trânsito cortado, devido ao risco iminente de submersão», adianta o município através das redes sociais.

Trata-se de um caminho rural alcatroado que liga a sede daquele concelho do distrito da Guarda à aldeia do Bogalhal. A autarquia apela aos munícipes e condutores para que tenham «a máxima precaução ao circular naquela zona e cumpram rigorosamente a sinalização existente».