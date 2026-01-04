Município de Seia entregou bolsas de estudo a estudantes do ensino superior

A Câmara de Seia entregou, na passada segunda-feira, as bolsas de estudo atribuídas este ano letivo ao abrigo do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior.

A cerimónia contemplou a entrega de um cheque a cada aluno, num valor total de 50 mil euros. A medida abrange alunos deslocados e da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) de Seia, com comprovadas dificuldades económicas. No total foram atribuídas 50 bolsas, de 1.000 euros cada, repartidas entre alunos com frequência em cursos de licenciatura, mestrado, cursos técnicos superiores profissionais e estudantes de licenciatura da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia. Suportada integralmente pela autarquia senense, a bolsa de estudo é anual e é um complemento supletivo às famílias, como referiu Luciano Ribeiro, presidente do município, de forma «a propiciar aos jovens do concelho igualdade de oportunidades e estimular o acesso à formação superior».