Humorista Laura esta noite no auditório municipal do Sabugal

Laura, humorista francesa radicada em Lisboa, atua no sábado (Está em marcha «obra do mandato» de Sérgio Costa) no auditório municipal do Sabugal com o espetáculo de “stand-up comedy” “Está tudo sob Controle”.

Com sotaque e humor autodepreciativo e observacional, a comediante é uma das vozes mais originais da nova geração do “stand-up comedy” em Portugal. Ficou conhecida do grande público após a sua participação no programa televisivo “Got Talent Portugal 2025”, onde conquistou o público com o seu humor inteligente e carismático. “Está tudo sob controle” é um retrato hilariante e honesto da vida de uma mulher francesa a tentar sobreviver em Portugal – mãe de três filhos, recém-separada e a namorar um “tuga a sério”.