Greve na Resiestrela afetou recolha de lixo na região

Os trabalhadores de recolha seletiva e tratamento de resíduos do Norte e Centro Interior (da Resinorte e Resiestrela, respetivamente) estiveram em greve entre a meia-noite de quinta-feira e a meia-noite de sábado. Entre as reivindicações estão o aumento geral de salários e o direito à carreira profissional, além de prestações pecuniárias, como subsídio de refeição e de transporte e um seguro de saúde.

José Rocha, coordenador do Sindicato de Trabalhadores da Administração Local (STAL), adiantou que a adesão à greve por parte dos trabalhadores da Resiestrela esteve «sempre acima dos 90 por cento» e que «cerca de 30 trabalhadores, que se foram revezando», estiveram concentrados junto aos acessos principais à empresa, no Souto Alto, no Fundão, durante os dois dias. Estes números foram contrariados pela Resiestrela, que, em comunicado, informou que a adesão à paralisação convocada pelo STAL, foi de 50 por cento no primeiro dia e 27 por cento no segundo. De acordo com José Rocha, 14 municípios dos distritos da Guarda e Castelo Branco foram afetados pela greve, nomeadamente Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Pinhel, Mêda, Trancoso, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Manteigas, Sabugal e também Belmonte, Fundão, Covilhã e Penamacor. O sindicalista afirmou mesmo que, nas 48 horas do protesto, nenhuma descarga foi efetuada nas instalações da Resiestrela.

No primeiro dia de greve os trabalhadores afirmavam não ter obtido qualquer resposta por parte da Mota-Engil – conglomerado que detém a Resiestrela – às reivindicações apresentadas no passado, o que motivou o protesto. «Em setembro foi apresentada uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho pelos trabalhadores à qual não obtivemos qualquer resposta», lamenta José Rocha, segundo o qual os trabalhadores «não têm aumentos, nem carreiras, há dez anos e a empresa continua a não responder». A resposta só chegou na sexta-feira, data em que a Resiestrela se mostrou disponível para negociar, de acordo com os relatos dos trabalhadores. «As negociações devem começar já esta sábado», esperava José Rocha, o dirigente do STAL.

Num comunicado enviado a O INTERIOR na sexta-feira, a EGF – que detém a Resiestrela – assegura que a administração mantém «desde o início uma política de diálogo, recebendo sempre o sindicato, ouvindo as suas reivindicações e procurando, na medida do possível, dar resposta aos problemas identificados, dando sempre a conhecer os racionais de decisão associados a cada uma das medidas tomadas». No documento lê-se ainda que «nos últimos quatro anos foram promovidas diversas medidas que se traduziram numa alteração completa da gestão de recursos humanos», que tiveram como objetivo «a valorização trabalhadores e melhoria das suas condições de trabalho e vida». No entanto, no comunicado não é mencionada qualquer intenção de iniciar negociações com os trabalhadores. A Resiestrela é composta por cerca de 80 trabalhadores e é responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos de cerca de 184 mil habitantes da região.