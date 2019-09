Câmara de Celorico da Beira atribui apoio anual de 24 mil euros aos bombeiros

A Câmara de Celorico da Beira vai atribuir um apoio financeiro anual de cerca de 24 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários locais, de acordo com um protocolo de cooperação assinado na semana passada.

O acordo define que os “soldados da paz” receberão um subsídio mensal de 1.000 euros e o pagamento do seguro de todas as viaturas da corporação. Em comunicado, a autarquia reconhece «o valor» que os bombeiros locais representam, «tendo um papel fundamental no combate a incêndios, socorro às populações nas mais diversas situações, transporte de sinistrados e doentes, e no trabalho meritório que a corporação desenvolve diariamente».