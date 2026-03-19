Autarquia de Fornos de Algodres investe mais 120 mil euros em três novos reservatórios de água para combate a incêndios

No próximo fim-de-semana decorre em Fornos de Algodres a 47ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, que este ano se realiza sob o mote “O melhor queijo do mundo espera por si”.

O certame afirma-se como uma «montra de excelência do território, reunindo produtores, agentes locais e visitantes em torno de um produto identitário de elevado valor cultural e económico». Participam cerca de uma centena de expositores de produtos locais, artesanato, queijarias e produtores de queijo do concelho. A abertura está marcada para as 18 horas, no mercado municipal de Fornos de Algodres com a presença do secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves. O município convidado nesta edição de 2026 é Trancoso. Além da gastronomia e dos produtos endógenos, há música nos três dias de certame. Destaque para a atuação dos Kiss Kiss Bang Bang esta sexta-feira, segue-se Augusto Canário e Amigos no sábado e no domingo a música fica a cargo dos Marotos da Concertina. Alexandre Lote, autarca local, sublinha que a feira do queijo é o momento de «maior afirmação do território» e, mais do que um evento gastronómico, assume-se como «um espaço de promoção do mundo rural, dinamização económica e afirmação da marca territorial de Fornos de Algodres». Esta é a última feira do queijo Serra da Estrela deste ano, que teve início em Seia no fim de semana de Carnaval.