Adega Cooperativa de Pinhel apresenta novos vinhos

O Synfonia branco (Grande Escolha) e tinto (Reserva), o Encostas do Côa (Reserva), exclusivo para o rede de hipermercados Continente, e o D. Manuel I (Reserva do Enólogo) são os novos néctares da Adega de Pinhel, apresentados esta quarta-feira.

Agostinho Monteiro, presidente da cooperativa, disse a O INTERIOR que o lançamento destes cinco novos vinhos é uma forma de «dar uma resposta mais heterogénea e global ao mercado» e permite que «o nosso portefólio de produtos satisfaça os nossos distribuidores, de forma a que exista uma oferta diversificada». O responsável acrescenta que a preocupação da Adega pinhelense é que «os nossos vinhos tenham uma qualidade-preço que seja acessível ao nível económico da região onde estamos e este equilíbrio tem-nos permitido conquistar mercados».

A Adega Cooperativa de Pinhel, que conta com 1.400 sócios, é uma das maiores do país. Nos últimos anos investiu cerca de quatro milhões de euros em novos equipamentos que permitem modernizar a produção, aumentar a capacidade de fermentação e apostar na expansão a novos mercados. Agostinho Monteiro destaca a implementação do processo de termovinificação, a instalação de duas cubas de fermentação, de brancos e rosés, de 250 mil litros, a melhoria do espaço exterior da cooperativa, bem como a aquisição de uma incubadora de leveduras e de uma centrifugadora.

«Com estes equipamentos damos uma resposta mais imediata aos nossos sócios, temos maior capacidade de vinificação e conseguimos obter melhores vinhos», disse o presidente da Adega, que este ano estima um «aumento significativo» da produção. «Estamos a contar ultrapassar os 16 milhões de quilos de uvas, são mais 4 milhões em relação à campanha do ano anterior, um aumento que também se traduzirá na qualidade dos nossos vinhos. A nossa expetativa é que será um ano muito bom», acredita Agostinho Monteiro.