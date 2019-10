ENERTECH volta a concentrar Energia no Sabugal

A quarta edição da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia, que decorreu no Sabugal nos dias 11, 12 e 13 de outubro foi, de novo, o centro da Energia Natural da região.

No seguimento da aposta dos anos anteriores, o certame direcionado para profissionais destina-se a promover e valorizar o setor das energias renováveis, da eficiência energética e dos serviços energéticos. “Sabugal, Fonte de Energia Natural” foi o lema desta edição que, como referiu o vice-presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença, «é uma aposta mais difícil do que outras, mas uma aposta por um futuro sustentável». Vítor Proença recordou que o concelho do Sabugal é «um território de baixa densidade do interior do país, fronteiriço, onde a floresta assume particular relevância», uma vez que o concelho «possui a maior mancha de carvalho negral do país» e que é importante gerir, preservar e defender.

A ENERTECH é uma iniciativa da responsabilidade do Município do Sabugal, no âmbito da unidade de missão ‘Sabugal + Valor | Desenvolvimento Rural’, em parceria com a ADES (Associação Empresarial do Sabugal), ENERAREA (Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior), IPG (Instituto Politécnico da Guarda), IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e UBI (Universidade da Beira Interior) e, como referiu Hugo Jóia, da organização, muito para além do visitante comum «este é um evento onde se encontram e se desenvolvem negócios entre empresas expositoras» que «vêm apresentar os produtos e partilhar conhecimento e contactos» que podem ser frutíferos no futuro.