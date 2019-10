“Congresso de Feridas” decorre hoje e amanhã na Guarda

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe nos dias 10 e 11 de outubro de 2019, mais uma edição do «Congresso de Feridas», promovido pela Unidade Local de Saúde da Guarda (ULS da Guarda).

«Quanto “custa” tratar a ferida?» será um dos pontos em discussão de um programa que pretende «um momento privilegiado de formação e partilha de conhecimentos na área da prevenção e tratamento de feridas», segundo a organização. A complementaridade e comunicação, o pé diabético, na sua abordagem multidisciplinar ou nas novas evidências no tratamento, a terapia de pressão negativa, a patologia vascular e ferida, as feridas no séc. XXI e Medicina Legal: Feridas e o crime são os demais temas em discussão.

Esta iniciativa, de acordo com a comissão organizadora, pretende «contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos serviços e cuidados prestados à comunidade, na prevenção, diagnóstico e tratamento de feridas». E decorre durante dois dias no TMG, na cidade da Guarda.