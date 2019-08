La Vie celebra Volta A Portugal na Guarda

Sob o pretexto da aproximação da etapa da Volta A Portugal em Bicicleta, o centro comercial La Vie, na Guarda, terá várias atividades alusivas ao tema. Na segunda-feira será feita uma angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários da cidade. A atividade denominada “Pedalar Solidário” vai decorrer das 10 às 16 horas e, por cada quilómetro pedalado, o La Vie oferecerá dois euros a esta causa. No mesmo dia terá lugar o atelier infantil “Pinta a tua bicicleta”. A iniciativa, destinada a crianças de todas as idades, decorre no piso 2, das 10 às 16 horas, e é gratuita. Os trabalhos resultantes serão posteriormente expostos no “Arte La Vie”.