Clínica dentária Anjo da Guarda coloca próteses no próprio dia

A clínica dentária Anjo da Guarda, localizada na Rua Nuno Álvares, na Guarda, realiza serviços inovadores na área da medicina dentária em apenas um dia. Entre as várias intervenções realizadas destaca-se a colocação de próteses dentárias, removíveis ou fixas.

A clínica, a cargo do médico dentista Pedro Alcides Lopes, possui laboratório próprio, acelerando todos os processos inerentes à colocação de uma prótese (como a moldagem, fabrico e experimentação). Neste laboratório existe uma máquina especializada – a ZirkonZahn – que permite a fresagem das próteses a colocar – uma espécie de impressão a três dimensões, que molda a matéria-prima da futura prótese, consoante as características definidas virtualmente, permitindo não só rapidez no processo, como a obtenção de um produto final mais fiel às características individuais. A clínica está, assim, equipada com tecnologia de topo, realizando também restaurações dentárias sem recurso a substâncias metálicas, sendo apenas utilizada zircónia na reparação do dente. «Estamos equipados para fazer serviços de topo de uma forma que, até agora, sai do convencional», afirma Pedro Alcides Rodrigues.

Existe ainda a possibilidade de realizar cirurgias especializadas para reabilitação oral de doentes oncológicos ou que tenham sofrido traumatismos ósseos que impeçam a colocação de próteses convencionais. A clínica Anjo da Guarda dispõe de vários planos e facilidades de pagamento para os serviços prestados, nomeadamente acordos com instituições financeiras, e a possibilidade de realizar pagamentos num prazo até quatro anos. A clínica irá ainda ter uma unidade móvel que vai circular pelo distrito e prestar serviços em zonas de maior carência dos mesmos. «Será um consultório móvel perfeitamente normal, com todas as valências e normas de segurança de um consultório dentário habitual», adianta o responsável.

Sedeado em Figueira de Castelo Rodrigo, o Grupo Clínica Dentária Pedro Alcides Rodrigues possui oito clínicas, entre Vila Nova de Foz Côa e Castelo Branco. Na Guarda, o estabelecimento de saúde abriu há cerca de um ano e está projetado para disponibilizar brevemente serviços de ótica no mesmo local.