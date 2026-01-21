Selecionadores Francisco Neto e José Luís Mendes nas IIªs Jornadas de Futebol + Futsal em Pinhel

Pinhel vai ser palco de duas ações de formação sobre futebol e futsal a 20 e 27 de fevereiro, respetivamente, no Auditório Rui Ventura, do Agrupamento de Escolas local.

Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, é o preletor primeira da sessão dedicada à temática “Organização e preparação de uma fase final”. Para 27 de fevereiro, o formador convidado é José Luís Mendes, selecionador nacional de futsal sub19 e sub23, para falar sobre “Das dualidades à estrutura: Progressão pedagógica para o ensino do ataque no sistema 1:3:1”. Esta ação terá uma vertente teórica e outra prática.

As iniciativas vão decorrer das 9h30 às 14h30 e cada sessão conta com um crédito para renovação da célula de treinador IPDJ/UEFA. Os interessados podem inscrever-se através do link https://forms.gle/dgWD32K5iYq5NihP8 .

As IIªs Jornadas de Futebol + Futsal são organizadas pelo Agrupamento de Escolas de Pinhel, em parceria com a Associação de Futebol da Guarda, município de Pinhel, a Federação Portuguesa de Futebol e a UD Os Pinhelenses.