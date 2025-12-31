Seleção Sub15 de Futsal da AF Guarda deixa boas indicações no Torneio Interassociações

A seleção Sub15 de futsal da Associação de Futebol da Guarda terminou só com derrotas a fase zonal do Torneio Interassociações que decorreu no distrito até esta terça-feira.

Os comandados de Marco Santos perderam 6-3 com a Madeira no sábado e 4-3 com Ponta Delgada no dia seguinte. Na segunda-feira, a seleção guardense voltou a sair derrotada 4-3 frente a Évora e, ontem, despediu-se do torneio com nova derrota com os açorianos da Horta por . A competição serviu para definir os quadros competitivos das ligas de Ouro, Prata e Bronze, que dão corpo à fase final desta edição. O torneio foi organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Associação de Futebol da Guarda e os municípios de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Guarda, Mêda e Trancoso, cujos pavilhões municipais receberam os diferentes jogos calendarizados. Participaram mais de 250 atletas em representação das associações distritais e regionais de todo o país. Inicialmente previsto para Angra do Heroísmo, o torneio foi relocalizado por motivos logísticos, tendo a FPF contactado a AF Guarda, que aceitou «prontamente o desafio» de organizar uma das mais relevantes competições do calendário nacional de formação.